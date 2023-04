I signori per l oratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I signori per l oratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LOR

Significato/Curiosita : I signori per l oratore L'Oratorio Nostra Signora di Lourdes è un luogo di culto cattolico della frazione Navarons di Spilimbergo (PN), situato in via della Concordia n.4. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa è un celebre verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, diventato un modo di dire comune, sebbene con numerose varianti, uguali nel senso, ma storpiate nel testo ("non ti curar di loro", "non parliam di loro", ecc.). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

