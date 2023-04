Servono per la farinata ligure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per la farinata ligure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CECI

Significato/Curiosita : Servono per la farinata ligure La panissa è un piatto tipico della cucina ligure. Il cece (Cicer arietinum L. ) è una pianta erbacea della famiglia delle Fabaceae. I semi di questa pianta sono i ceci, legumi ampiamente usati nell'alimentazione umana che rappresentano un'ottima fonte proteica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

