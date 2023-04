Serie TV tedesca su Netflix - Cruciverba

Mercoledì (Wednesday) è una serie televisiva statunitense ideata da Alfred Gough e Miles Millar, ispirata ai personaggi della famiglia Addams, creata da Charles Addams per le sue vignette sul periodico The New Yorker nel 1939. L'opera viene prodotta in collaborazione tra la piattaforma Netflix e la casa di produzione MGM Television.

Cultura

Goth (o dark ) – sottocultura giovanile

(o ) – sottocultura giovanile Moda gotica (o moda dark) – stile di abbigliamento

Letteratura

Dark fantasy – sottogenere del fantasy

Musica

Darkwave o Dark – variante oscura e malinconica della musica new wave e post-punk

o – variante oscura e malinconica della musica new wave e post-punk Dark – EP dei Moran del 2014

– EP dei Moran del 2014 Dark – EP di Gigi D'Agostino del 2019

Televisione

Dark – serie televisiva tedesca del 2017

Pagine correlate