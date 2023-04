_ Seriana, in Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Seriana, in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosita : Seriana in lombardia

9°55'00.01e / 45.91667°n 9.91667°e45.91667; 9.91667 la val seriana (àl seriàna o àl heriàna in dialetto bergamasco) è una vallata alpina corrispondente... val – nome commerciale di un modello di metropolitana val – abbreviazione dell'a-amminoacido valina val – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : _ Seriana, in Lombardia : seriana; lombardia; La seriana è in Lombardia; Una è seriana ; Fu sconvolta dalla diossina, in lombardia ; Fiume di confine fra Piemonte e lombardia ; I confini... della lombardia ; Una zona della lombardia ; Le prime alture della lombardia ;

Cerca altre Definizioni