Scambievole, vicendevole - Cruciverba

Il Movimento cooperativo (o cooperativismo) è costituito dall'insieme delle esperienze rappresentate dalle società cooperative e dai propri soci nella storia economica e sociale.

In matematica, con reciproco di un numero X {\displaystyle X} si indica il numero che moltiplicato per X {\displaystyle X} dia come risultato 1; e può essere indicato come 1 X {\displaystyle {\frac {1}{X}}} (frazione unitaria) o anche X - 1 {\displaystyle X^{-1}} .