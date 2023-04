Riva sabbiosa - Cruciverba

Pryp"jat (in ucraino: ', traslitterato: Pryp"jat', denominata in epoca sovietica in russo: , traslitterato: Pripjat') è una città fantasma ucraina dell'oblast' di Kiev, situata nei pressi del confine tra Ucraina e Bielorussia. La città è stata abbandonata ...

Ostia (ufficialmente Lido di Ostia) è la frazione litoranea facente parte del comune italiano di Roma Capitale. Comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente (Q. XXXIII), Lido di Ostia Levante (Q. XXXIV) e Lido di Castel Fusano (Q. XXXV), e rientra nel territorio del Municipio Roma X.