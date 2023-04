È rischiosa quella affidata all agente segreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rischiosa quella affidata all agente segreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Significato/Curiosita : E rischiosa quella affidata all agente segreto

è altro che un agente del mossad, servizio segreto israeliano, che fa l'infiltrato nelle cellule del terrorismo islamico. gibbs non ne è convinto e la... Natura è missionaria, in quanto essa trae origine dalla missione del figlio e dalla missione dello spirito santo", come affermato nel decreto ad gentes... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È rischiosa quella affidata all agente segreto : rischiosa; quella; affidata; agente; segreto; rischiosa impresa commerciale; La parte più rischiosa del burrone; È famosa quella di Rosetta; È rozza quella di iuta; C è quella delle riunioni; quella dell albero e leggibile nel tronco; A Milano si visita quella di Brera; La cura dei propri risparmi affidata a professionisti specializzati; Le ruote a cui è affidata la trazione; Prelato a cui è affidata una diocesi; Il tecnico cui è affidata la manutenzione di San Marco, a Venezia; Roger _: fu il terzo agente 007 dello schermo; Roger __: è stato il terzo agente 007 dello schermo; Attività da agente segreto; Un agente del corpo forestale canadese; James _# l agente 007; Macchinare in segreto qualcosa di illecito; Il servizio segreto degli Stati Uniti; Svelare un segreto a un amico, confessare; Comunicare un segreto o un mistero; Attività da agente segreto ;

Cerca altre Definizioni