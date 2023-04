La riedificò Cristiano IV - Cruciverba

Leone IV (Roma, 790 – Roma, 17 luglio 855) è stato il 103º papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Regnò dal 10 aprile 847 alla sua morte.

Oslo ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'zlo/; pronuncia norvegese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[²ulu]: , nel dialetto di Oslo Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ùu] – conosciuta anche come Christiania dal 1624 al 1878 e come Kristiania dal 1878 al 1924) è la capitale della Norvegia. Con una popolazione di circa 702 543 abitanti nel 2022, accoglie il 12% circa della popolazione norvegese. Tuttavia, considerando l'intera area metropolitana, comunemente chiamata "regione della grande Oslo" (Stor-Osloregionen), che si estende ben oltre i limiti del comune, si ha una popolazione complessiva di 1 546 706 abitanti (2018). I confini geografici della contea di Oslo e del comune sono coincidenti. La città ha ricevuto il Premio Capitale verde europea per il 2019.