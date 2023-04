Rendono neutro il nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono neutro il nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UT

Significato/Curiosita : Rendono neutro il nero Il termine negro indica una persona generalmente appartenente a una delle etnie originarie dell'Africa subsahariana e caratterizzate dalla pigmentazione scura della pelle.

In senso più ampio, può applicarsi ad altri gruppi etnici con caratteristiche somatiche analoghe, come ad esempio i negritos delle Filippine o gli australiani aborigeni. Sebbene la sua etimologia e il suo significato originale e tecnico non siano né dispregiativi né volgari, sotto l'influenza di simili ... Sigle Ubuntu Touch – sistema operativo per smartphone sviluppato inizialmente da Canonical e poi da UBports

– sistema operativo per smartphone sviluppato inizialmente da Canonical e poi da UBports Ultrasonic testing – metodologia dei controlli non distruttivi che utilizza ultrasuoni

– metodologia dei controlli non distruttivi che utilizza ultrasuoni Universal time – tempo universale, scala di tempo

– tempo universale, scala di tempo Università di Tartu – università estone

– università estone Università di Teheran – università iraniana

– università iraniana University of Tampa – università statunitense

– università statunitense University of Tennessee – università statunitense

– università statunitense University of Texas – università statunitense

– università statunitense Unreal Tournament – videogioco Codici UT – codice vettore IATA della compagnia aerea russa UTair (Aeroporto di Tjumen'-Rošcino, Russia)

UT – codice ISO 3166-2:GY di Upper Takutu-Upper Essequibo (Guyana)

UT – codice ISO 3166-2:LT della contea di Utena (Lituania)

UT – codice ISO 3166-2:NL della provincia di Utrecht (Paesi Bassi)

UT – codice ISO 3166-2:US dello Utah (Stati Uniti) Musica Ut – antico nome della nota musicale Do

– antico nome della nota musicale Do Ut – gruppo musicale italiano degli anni settanta

– gruppo musicale italiano degli anni settanta UT – album dei New Trolls del 1972 Fumetti Ut – fumetto del 2016 edito dalla Sergio Bonelli editore Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «UT» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

