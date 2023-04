Relativa alla morale - Cruciverba

La sofistica (in greco antico: sfst t, sofistik téchne) è stata una corrente filosofica sviluppatasi nell'antica Grecia, ad Atene in particolare, a partire dalla seconda metà del V secolo a.C., la quale, in polemica con la scuola eleatica e avvalendosi del metodo dialettico di Zenone di Elea, pose al centro della propria riflessione l'uomo e le problematiche relative alla morale e alla vita sociale e politica. Non si trattò di una ...

L'etica (chiamata anche filosofia morale) è una branca della filosofia "che si occupa del costume, ossia del comportamento umano". Il termine deriva dal greco antico (trasl. êthos), cioè «carattere», «comportamento», o, meno probabilmente, da (trasl. èthos) cioè «costume», «consuetudine», «abitudine».