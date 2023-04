La regione di Saragozza - Cruciverba

Saragozza ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/sara'ga/; in spagnolo Zaragoza) è una città della Spagna di 681 877 abitanti, capoluogo dell'Aragona e della provincia e comarca omonime. È la quinta città spagnola per numero di ...

L'Aragona (in spagnolo e aragonese Aragón, in catalano Aragó, in basco Aragoi) è una comunità autonoma, e una nazione storica, del nord-est della Spagna. Ha una superficie di 47719 km², con una popolazione di 1 328 753 abitanti (2020).