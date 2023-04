Il recinto con le chiocce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il recinto con le chiocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLLAIO

Significato/Curiosita : Il recinto con le chiocce

Ornamentali. il maschio riproduttore è più propriamente chiamato gallo, la femmina gallina; quando quest'ultima alleva i pulcini viene detta chioccia. a seconda... Un vecchio tipo di pollaio, 1939 un pollaio è un recinto o edificio per l'allevamento del pollame che spesso si trova in campagna, ma non è raro che nei...