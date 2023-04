Raccolte di eventi storici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolte di eventi storici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANNALI

Significato/Curiosita : Raccolte di eventi storici

Contributi di molte culture minori, di gruppi umani e singolarità di vario genere che non hanno partecipato in modo diretto ai grandi eventi storici sopra... Italiana. annali, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. annali, su sapere.it, de agostini. (it, de, fr) annali, su hls-dhs-dss...