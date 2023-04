In quello a pelo ci si dorme - Cruciverba

Il sacco a pelo (anche chiamato saccoletto) è un sacco progettato per consentire ad una persona di riposare o dormire in un intervallo di temperatura confortevole: utilizzato abitualmente nei campeggi all'interno di una tenda o in un bivacco presso i rifugi alpini e solitamente coadiuvato da un materassino e da un saccolenzuolo, la sua natura lo rende adatto alla creazione di un giaciglio, nei casi in cui non sia disponibile un letto.

Ferdinando Nicola Sacco (Torremaggiore, 22 aprile 1891 – Boston, 23 agosto 1927) e Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto, 11 giugno 1888 – Boston, 23 agosto 1927) sono stati due attivisti e anarchici italiani.