Quello indiano ha gli occhiali - Cruciverba

Il cobra dagli occhiali o cobra indiano (Naja naja Linnaeus, 1758 ) è un serpente della famiglia degli elapidi, ordine degli Squamati, di dimensioni medie, la cui lunghezza massima va da 1,2 a 1,7 metri.

Il cobra è il nome comune utilizzato per identificare alcuni elapidi in grado di allargare le costole per formare il famoso cappuccio.

Il termine deriva dal portoghese cobra (cobra-de-capelo, "serpente con il cappuccio"), derivante a sua volta dal latino colubra ("femmina del serpente").