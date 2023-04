Quelli dei girasoli sono lunghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli dei girasoli sono lunghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STELI

Significato/Curiosita : Quelli dei girasoli sono lunghi

girasole fiorisce, lo stelo si blocca in direzione est. per questo motivo i girasoli fioriti non sono più eliotropici, anche se la maggior parte dei fiori... Dai gusci di tartaruga al lancio di 3 monete. quando si utilizzano gli steli di achillea per estrarre i responsi, l'arte divinatoria è chiamata achilleomanzia...