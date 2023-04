Quelle greche non arrivavano mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle greche non arrivavano mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALENDE

Significato/Curiosita : Quelle greche non arrivavano mai Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso. Le calende (in latino arcaico: kalendai -asom; in latino classico: kalendae -arum, o calendae Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ka'ln.dae]) erano il primo giorno di ciascun mese nel calendario romano, quello della luna nuova quando questo seguiva il ciclo lunare (sotto Romolo e Numa Pompilio). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

