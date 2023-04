Si può usare per friggere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può usare per friggere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRUTTO

Significato/Curiosita : Si puo usare per friggere

America si è soliti usare il termine chips per le patatine fritte imbustate sottili e croccanti, mentre si dice french fries o semplicemente fries per le patatine... Circa 40–42 °c lo strutto si presenta pastoso e di colore bianco; a temperature superiori avviene la fusione; la consistenza dello strutto fuso è oleosa e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si può usare per friggere : usare; friggere; usare la bussola; Causare , provocare; Può causare la perdita di un dente; Può causare mal di denti; usare reti o lenze; Serve al cuoco per friggere ; È ottimo per friggere ; Frutto simile alla banana, da bollire o friggere ; Si usa per friggere ; Si utilizza soprattuto per friggere ;

Cerca altre Definizioni