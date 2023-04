Punto in cui si appoggiava la lancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto in cui si appoggiava la lancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RESTA

Significato/Curiosita : Punto in cui si appoggiava la lancia Maurizio Gasparri (Roma, 18 luglio 1956) è un politico e giornalista italiano, ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi II, presidente del gruppo parlamentare de Il Popolo della Libertà al Senato nella XVI legislatura e vicepresidente del Senato della Repubblica nella XVII e nella XIX legislatura della Repubblica Italiana. La resta era una delle componenti aggiuntive della corazza toracica dell'armatura a piastre medievale, espressamente designata a migliorare le prestazioni del cavaliere armato di lancia. Si trattava di un uncino metallico applicato sulla parte destra della piastra pettorale cui andava appoggiato il "calcio" della lancia onde mantenerla in equilibrio durante la carica ed evitarne lo scivolamento all'indietro quando colpiva il bersaglio, questo permetteva che la forza dell'impatto venisse distribuita anche al torso invece che al solo arto superiore. Entrò in uso a partire dal XV secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

