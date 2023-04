Si prova per coloro che attraggono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prova per coloro che attraggono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIMPATIA

Significato/Curiosita : Si prova per coloro che attraggono

Ottica di un raggio di luce bianca che attraversa un prisma di vetro e si scompone nei vari colori. si accorse per primo che cambiando la direzione dei raggi... Disambiguazione – se stai cercando il significato filosofico, vedi simpatia (filosofia). la simpatia è la percezione e condivisione delle emozioni di un altro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

