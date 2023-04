Il pronome che ci indica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pronome che ci indica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NOI

Significato/Curiosita : Il pronome che ci indica Il pronome relativo sostituisce un elemento della frase mettendo in relazione proposizioni diverse. La frase da esso introdotta risulta subordinata a quella che contiene l'elemento sostituito (proposizione reggente). Cinema Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele Codici NOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novorossijsk (Russia)

noi – codice ISO 639-3 della lingua noiri Letteratura Noi () – romanzo di Evgenij Zamjatin del 1924

() – romanzo di Evgenij Zamjatin del 1924 Noi ( Us ) – romanzo di Richard Mason del 2004

( ) – romanzo di Richard Mason del 2004 Noi – romanzo di Walter Veltroni del 2009

– romanzo di Walter Veltroni del 2009 Noi (Us) – romanzo di David Nicholls del 2014 Musica Noi – album di Marco Jovine del 1973

– album di Marco Jovine del 1973 Noi/Ai confini della realtà – singolo dei Matia Bazar del 1987

– singolo dei Matia Bazar del 1987 Noi – singolo dei Marina Rei del 1995

– singolo dei Marina Rei del 1995 Noi – album di Eros Ramazzotti del 2012 Persone Reece Noi – attore britannico Politica Nation of Islam – movimento afroamericano Riviste Noi – rivista futurista

– rivista futurista Noi – rivista nata da una costola di TV Sorrisi e Canzoni in edicola dal 1993 al 1995, poi rinominata Chi Televisione Noi – miniserie televisiva italiana del 2004 con Barbara D'Urso ed Enzo Decaro

– miniserie televisiva italiana del 2004 con Barbara D'Urso ed Enzo Decaro Noi – serie televisiva italiana del 2022, remake di This Is Us, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «NOI» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il pronome che ci indica : pronome; indica; Il pronome per gli intimi; Il mio pronome ; Un pronome dimostrativo; Primo pronome personale; Articolo e pronome ; Lo indica il datario; indica una grande quantità; È spesso indica to sul frontale del bus; indica velocità supersoniche; indica no l Intercity sull orario ferroviario; Cerca altre Definizioni