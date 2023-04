Il principale aeroporto internazionale di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il principale aeroporto internazionale di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : JFK

Significato/Curiosita : Il principale aeroporto internazionale di New York L'aeroporto internazionale JFK (in inglese John F. Kennedy International Airport) (IATA: JFK, ICAO: KJFK) è il principale aeroporto internazionale di New York City, negli Stati Uniti d'America. È situato a Jamaica, quartiere del Queens, circa 26 km a sud-est dal centro di Manhattan. L'aeroporto JFK è il più trafficato dei sei aeroporti commerciali che servono la città di New York, il 13° più trafficato degli Stati Uniti e la ... JFK - Un caso ancora aperto (JFK) è un film del 1991 diretto da Oliver Stone. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

