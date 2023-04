Si prende per paura di dimenticare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per paura di dimenticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANNOTAZIONE

Significato/Curiosita : Si prende per paura di dimenticare

Abbia paura di volare, prende l'aereo per avere il pretesto di "dimenticare" un diario d'amore a lei dedicato. la ragazza lo legge e si commuove per l'amore... annotazione – modo per aggiungere metadati nel codice sorgente java annotazione genica – processo che consiste nel mappare geni ed altre caratteristiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si prende per paura di dimenticare : prende; paura; dimenticare; Non comprende spiccioli; Se ne possono prende re diversi con il palamito; Esortazione a riprende rsi; Una arma per prende re sottilmente in giro; Comprende gli Stati UE con la moneta unica; Chi lo perde ha paura ; La paura di essere affetto da una malattia; paura patologica degli animali; Li mettono freddo e paura ; Li fa sbarrare la paura ; Si cerca per dimenticare ; Una data da dimenticare ; Dopocena da dimenticare ; Il vizio che fa dimenticare ;

Cerca altre Definizioni