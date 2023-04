Pregiato pesce di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiato pesce di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORATA

Significato/Curiosita : Pregiato pesce di mare Il pesce spada (Xiphias gladius) è un pesce osseo marino, unica specie della famiglia Xiphiidae. Si tratta di una specie di grande importanza per la pesca commerciale. L'orata (Sparus aurata Linnaeus, 1758) è un pesce osseo di mare e di acque salmastre, appartenente alla famiglia Sparidae.

Il nome deriva dalla caratteristica striscia di color oro che il pesce mostra fra gli occhi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

