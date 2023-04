Un posteggio per treni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un posteggio per treni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BINARIO MORTO

Significato/Curiosita : Un posteggio per treni La stazione di San Benedetto Val di Sambro-Castiglione dei Pepoli è una stazione ferroviaria ubicata sulla linea Bologna–Firenze. Si trova nel comune di San Benedetto Val di Sambro; dista 10 km da San Benedetto e 15 km da Castiglione dei Pepoli, servendo ambedue i comuni. Un binario tronco o binario morto, da taluni chiamato anche tronchino, è un tratto di binario che termina con un paraurti ferroviario. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un posteggio per treni : posteggio; treni; Ha spesso il posteggio di fronte alle camere; treni che si fermavano in poche stazioni; Sigla sui nostri treni ; I percorsi degli autobus e dei treni ; Una sigla da autotreni ; Per i tram e i treni ;

Cerca altre Definizioni