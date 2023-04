Poca gente - Cruciverba

La proposizione concessiva è una proposizione subordinata che esprime una concessione, ovvero indica che una cosa, sia o non sia vera, non ha effetto su un'altra. È di norma introdotta da congiunzioni come malgrado, nonostante, sebbene, benché. In questi casi, la concessiva richiede l'uso del congiuntivo (Malgrado siano tutti arrivati, c'è poca gente alla festa). È l'unico caso, oltre a quello della proposizione interrogativa indiretta, che vede il ...

Sigle

General Electric – Multinazionale statunitense

Chimica

Ge – simbolo chimico del germanio

Codici

GE – codice vettore IATA di TransAsia Airways

GE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Georgia

GE – sigla provinciale della Città metropolitana di Genova

GE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Ginevra (Svizzera)

GE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Girona (Spagna)

GE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Genova (Italia)

GE – codice ISO 3166-2:NL della provincia di Groninga (Paesi Bassi)

Informatica

.ge – dominio di primo livello della Georgia

Linguistica

Ge – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico Lingua ge (codice ISO 639-3 hmj) – una delle lingue hmong

(codice ISO 639-3 hmj) – una delle lingue hmong Lingue gê – famiglia linguistica dell'America meridionale

Persone

Ge

Andrea Ge (1966) – batterista italiano

(1966) – batterista italiano Nikolaj Nikolaevic Ge (1831-1894) – pittore russo

(1831-1894) – pittore russo Ge Hong (283-343) – scrittore, filosofo e politico cinese

(283-343) – scrittore, filosofo e politico cinese Ge You (1957) – attore cinese

(1957) – attore cinese Ge Zhen (1987) – calciatore cinese

Gè

Adriano Gè (1919-1996) – calciatore italiano

Altro

Gê – nome di una tribù dell'Amazzonia

– nome di una tribù dell'Amazzonia Ge – arma inastata cinese dell'Età del Bronzo

– arma inastata cinese dell'Età del Bronzo GE – targa automobilistica di Gelsenkirchen (Germania)

GE – targa automobilistica del Canton Ginevra (Svizzera)

