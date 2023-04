Più è vasto e più i clienti hanno scelta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è vasto e più i clienti hanno scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ASSORTIMENTO

Significato/Curiosita : Piu e vasto e piu i clienti hanno scelta

Dei proverbi, i modi di dire non esprimono saggezza popolare, non hanno un significato profondo o morale, ma sono semplicemente frasi "usa-e-getta"; infine... Soddisfatti. un assortimento si misura in ampiezza e profondità. per ampiezza si intende il numero di bisogni soddisfatti da un assortimento. per profondità...