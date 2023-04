Il Pinot nero in Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pinot nero in Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : BLAUBURGUNDER

Significato/Curiosita : Il Pinot nero in Alto Adige Il Pinot nero è un vitigno. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il Pinot nero in Alto Adige : pinot; nero; alto; adige; Le ultime gocce di pinot ; Uno strumento che non richiede spinot ti e amplificazioni; Spinot to destinato a combaciare con il maschio; Rendono neutro il nero ; Il vino marcato con il gallo nero ; Ha il muso bianco e nero ; Un comune uccello acquatico di colore nero ; Uno Stato ricco di oro nero ; Vino bianco alto atesino; alto e rigido copricapo per sacre funzioni; Relativi ad un alto piano calabrese; Mezzo illecito di aggiudicarsi un appalto ; Il cereale che dà il malto ; Forma una regione con l Alto adige ; La foce dell adige ; Azienda agricola dell Alto adige : __ chiuso; La valle dell Alto adige con Corvara e San Martino; Non si toccano in Alto adige ;

Cerca altre Definizioni