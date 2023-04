Pieni d inventiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pieni d inventiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESTROSI

Significato/Curiosita : Pieni d inventiva

Certo passo avanti rispetto all'episodio precedente, mostrando coraggio e inventiva. una fetta degli appassionati però non apprezzò le scelte del regista... Ufficiale, su christian-estrosi.com. (fr) christian estrosi, su sycomore, accademia nazionale. (de, en, es, fr, it, ja) christian estrosi, su motogp.com, dorna...