Il piede dell albero - Cruciverba

Nel gergo marinaresco il piede d'albero indica la parte dell'albero immediatamente superiore alla coperta, da cui fuoriesce attraverso la mastra. La base dell'albero invece è la sua estremità inferiore, fissata alla chiglia in un punto detto scassa. Il piede d'albero può essere anche poggiato sulla tuga, subito sopra la coperta, soprattutto nelle imbarcazioni dove l'albero non è passante e non poggia ...

Biologia

Ceppo – razza appartenente a una specie animale nell'utilizzo laboratoristico e sperimentale

– razza appartenente a una specie animale nell'utilizzo laboratoristico e sperimentale Ceppo batterico – popolazione batterica omogenea che deriva da un singolo isolamento

– popolazione batterica omogenea che deriva da un singolo isolamento Ceppo virale – categoria tassonomica di livello più basso utilizzata per la classificazione di un virus

Geografia

Ceppo Morelli – comune piemontese in provincia del Verbano Cusio Ossola

– comune piemontese in provincia del Verbano Cusio Ossola Ceppo – frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo

– frazione di Rocca Santa Maria in provincia di Teramo Monte Ceppo – sito di interesse comunitario della regione Liguria

Altro