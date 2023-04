Un piatto da trattorie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto da trattorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MINESTRONE

Significato/Curiosita : Un piatto da trattorie La coda alla vaccinara è un piatto tipico della cucina romana, costituito dalla coda del bovino (di solito bue) stufata, condita con verdure varie. Il minestrone è una minestra in brodo con verdure e legumi che può essere arricchita da pasta o riso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un piatto da trattorie : piatto; trattorie; Con risi in un tipico piatto veneto; Tipico piatto nordafricano; _ scampai, piatto veneto; Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano; Così è un panorama piatto e uniforme; trattorie rustiche; Un accessorio posto sui tavoli di certe trattorie ; trattorie in stile rustico; trattorie con alloggi; trattorie con alloggio; Cerca altre Definizioni