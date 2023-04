Piano Quinquennale - Cruciverba

Il piano quinquennale (in russo: "" - pjatiletka, quinquennio) è uno strumento di politica economica utilizzato (in Russia da Josif Stalin a partire dal 1928) nei regimi ad economia pianificata, ovvero nei paesi socialisti dove l'iniziativa economica è in larga parte gestita da enti pubblici. Un piano quinquennale individua determinati obiettivi da raggiungere in un periodo di cinque anni nei vari ambiti dell'economia, per uno sviluppo anche nel settore industriale. ...

Sigle

Parti Québécois – partito politico canadese

Codici