Perugia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perugia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PG

Significato/Curiosita : Perugia Perugia (IPA Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pe'rua/, è un comune italiano di 161 690 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e dell'Umbria. Sigle Parental Guidance – restrizioni alla visione di un film o di una fiction televisiva imposte al pubblico minorenne

– restrizioni alla visione di un film o di una fiction televisiva imposte al pubblico minorenne Patrologia Greca ( Patrologiae cursus completus, Series Graeca )

( ) Personaggio giocante – alter ego del giocatore in un gioco di ruolo o videogioco

– alter ego del giocatore in un gioco di ruolo o videogioco Procuratore generale

PG – Panzer-Gewinde oppure Panzer-Rohr-Gewinde – tipo di filettatura di origine tedesca

– oppure – tipo di filettatura di origine tedesca Procter & Gamble - azienda americana

- azienda americana Parere Giuridico – Valutazione di conformità alla legge di proposte di atti\provvedimenti

– Valutazione di conformità alla legge di proposte di atti\provvedimenti Protocollo Generale

Polizia Giudiziaria Codici PG – codice vettore IATA di Bangkok Airways

PG – codice FIPS 10-4 delle Isole Spratly

PG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Papua Nuova Guinea

PG – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Pogradec (Albania)

PG – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Perugia (Italia) Informatica .pg – dominio di primo livello di Papua Nuova Guinea Mineralogia Pg – abbreviazione di paragonite Sport PG – nei ruoli della pallacanestro, playmaker ( point guard )

) PG – nelle statistiche di vari sport, partite giocate Unità di misura pg – simbolo del picogrammo

Pg – simbolo del petagrammo Altro PG – targa automobilistica della provincia di Perugia dal 1933 (prima era PU)

PG – targa automobilistica di Podgorica (Montenegro) Note Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

