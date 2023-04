Per togliere lo smalto dalle unghie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per togliere lo smalto dalle unghie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Per togliere lo smalto dalle unghie

(da cui il moderno eye liner). con un estratto dalle foglie di ligustro le donne si dipingevano unghie e capelli, mentre come ombretto erano solite utilizzare... Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

