Per gli amici è Terry - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TERENCE

Significato/Curiosita : Per gli amici e Terry Miracle Girls ( MirakuruGaruzu) è un manga shojo scritto e disegnato da Nami Akimoto, pubblicato in Giappone sulla rivista Nakayoshi di Kodansha dal novembre 1990 al marzo 1994. Dal manga è stato tratto un anime di 51 episodi, prodotto da Japan Taps e andato in onda in Giappone su Nippon Television tra il gennaio e il dicembre 1993. Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti (Venezia, 29 marzo 1939), è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

