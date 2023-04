Passò all Italia con Trento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passò all Italia con Trento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosita : Passo all italia con trento

Incominciano i 48 tornanti con pendenze medie intorno all'8-9%. si prosegue dunque regolari passando per trafoi e salendo fino al passo con gli ultimi chilometri... Altri significati, vedi trieste (disambigua). trieste (ascolta[·info], afi: /tri'ste/; triéste in dialetto triestino; triest in tedesco e in friulano;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

