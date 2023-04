È pane per i nostri lettori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È pane per i nostri lettori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ENIGMISTICA

Significato/Curiosita : e pane per i nostri lettori I promessi sposi è un celebre romanzo storico di Alessandro Manzoni, ritenuto il più famoso e il più letto tra quelli scritti in lingua italiana. Preceduto dal Fermo e Lucia, spesso considerato romanzo a sé, fu pubblicato in una prima versione tra il 1825 e il 1827 (detta "ventisettana"); rivisto in seguito dallo stesso autore, soprattutto nel linguaggio, fu ripubblicato nella versione definitiva tra il 1840 e il 1842 (detta "quarantana"). L'enigmistica è l'arte di comporre e/o risolvere enigmi e altri tipi di giochi basati sulla scoperta di parole e significati nascosti. Nel caso della composizione si parla più propriamente di enigmografia. Il termine deriva dall'enigma inteso come indovinello di tipo complesso e poetico, concetto esistente già dall'antichità; dal XIX secolo l'enigmistica moderna si è estesa a comprendere diverse centinaia di tipi di giochi, con regole precise. Ci sono due grandi gruppi di giochi enigmistici: quelli poetici o letterari, basati su frasi, parole e lettere, e quelli grafici o figurati, basati anche o soltanto su immagini. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : È pane per i nostri lettori : pane; nostri; lettori; Azienda veronese produttrice di pane ttoni e pandori; Nel retro della pane tteria; Il pane ttone veronese; Rumore di campane llo; Suono di campane llo; Il re dei nostri fiumi; Sigla sui nostri treni; Von nei nostri cognomi; La pianta del genere Portulaca, dalle foglie carnose commestibili e diffusa anche nei nostri prati, è detta...; Tanti sono i nostri canini; Si infilano nei lettori ; Una partita disputata alla luce dei riflettori ; Gli elettori le hanno uguali; Acquisire nuovi lettori ; Scelto dagli elettori ; Cerca altre Definizioni