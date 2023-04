Ordinati dal medico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinati dal medico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRESCRITTI

Significato/Curiosita : Ordinati dal medico Piero di Cosimo de' Medici, detto il Gottoso, (Firenze, 14 giugno 1416 – Firenze, 2 dicembre 1469) fu signore de facto di Firenze per cinque anni, dal 1464 al 1469. Pier Silvio Berlusconi (Milano, 28 aprile 1969) è un imprenditore e dirigente d'azienda italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ordinati dal medico : ordinati; medico; Moti disordinati ; Brillanti e gioielli coordinati fra; Insieme di gioielli coordinati ; Set di gioielli coordinati tra loro; Lo sono i disordinati ; La scrive il medico ; Un medico come Anthony Fauci; Un medico di famiglia che non può accettare nuovi pazienti; Esame diagnostico di un medico ; medico specializzato in scienze dell alimentazione;

Cerca altre Definizioni