Nove non fanno un chilo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nove non fanno un chilo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ETTI

Significato/Curiosita : Nove non fanno un chilo

Greco a, gigas, «gigante». mega: dal greco µa, megas, «grande». chilo: dal greco , chilioi, «mille». etto: dal greco at, hekaton, «cento»... Il meglio di ho fatto 2 etti e mezzo, lascio è un cofanetto di elio e le storie tese, uscito nel 2004 e contenente una raccolta di brani live del loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

