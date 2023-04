Non stereofonici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non stereofonici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MONOAURALI

Significato/Curiosita : Non stereofonici La stereofonia è una tecnica di registrazione/riproduzione del suono che prevede due flussi informativi sonori, ognuno dei quali destinato a essere riprodotto da un diverso diffusore acustico posizionato nell'ambiente d'ascolto, diversamente rispetto all'altro, secondo regole prestabilite. Si basa sull'attitudine dell'udito umano a distinguere la provenienza dei suoni. La stereofonia si contrappone alla monofonia che prevede invece un unico flusso informativo sonoro. Soleado è il primo singolo dal gruppo musicale italiano Daniel Sentacruz Ensemble, pubblicato nel 1974 come estratto dell'album Soleado. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023



Cerca altre Definizioni