Non spessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non spessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RADI

Significato/Curiosita : Non spessi Una organizzazione non governativa (ONG) è un'organizzazione senza fini di lucro che è indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali. Sono organizzazioni molto diverse tra di loro, impegnate in una vasta gamma di attività, spesso a carattere umanitario o sociale, assumendo forme giuridiche differenti nelle varie parti del mondo: alcune possono avere lo status di enti benefici, altre possono essere registrate per l'esenzione fiscale basata sul ... Geografia Radi – frazione di Monteroni d'Arbia (Toscana)

– frazione di Monteroni d'Arbia (Toscana) Radi di Montagna – località di Sovicille (Toscana) Persone Abdelwahed Radi (1935) – politico marocchino

(1935) – politico marocchino Agostino Radi (...-1655) – scultore italiano, figlio dello scultore Mariotto

(...-1655) – scultore italiano, figlio dello scultore Mariotto al-Radi (907-940) – califfo della dinastia abbaside

(907-940) – califfo della dinastia abbaside Alberto Radi (1919-1989) – canottiere italiano

(1919-1989) – canottiere italiano Bernardino Radi (1581-1643) – architetto, scultore e incisore italiano, figlio dello scultore Mariotto

(1581-1643) – architetto, scultore e incisore italiano, figlio dello scultore Mariotto Guido Radi (1925-1944) – partigiano italiano

(1925-1944) – partigiano italiano Lanfranco Radi (1932-2006) – artista e architetto italiano

(1932-2006) – artista e architetto italiano Leonello Radi (1930-2017) – economista italiano

(1930-2017) – economista italiano Luciano Radi (1922-2014) – politico italiano

(1922-2014) – politico italiano Maharan Radi (1982) – calciatore israeliano

(1982) – calciatore israeliano Mariotto Radi (...–1624) – scultore, intagliatore e architetto italiano

(...–1624) – scultore, intagliatore e architetto italiano Radi Nedelcev (1938) – pittore bulgaro Altro Castello di Radi – edificio storico di Monteroni d'Arbia, provincia di Siena (Toscana)

– edificio storico di Monteroni d'Arbia, provincia di Siena (Toscana) Palasport Mario Radi – impianto sportivo di Cremona

– impianto sportivo di Cremona Problemi radi – relativi alla teoria della computazione Pagine correlate Radin

Redi

Rodi (disambigua)

Rudi Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

