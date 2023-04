Non frivola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non frivola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SERIA

Significato/Curiosita : Non frivola

Successo, grazie al suo black humour e alla rappresentazione critica della frivola new york degli yuppies, caratteristiche che lo rendono un legittimo candidato... L'opera seria è un genere dell'opera italiana. si contrappone storicamente al genere dell'opera buffa, al punto tale che la decadenza di quest'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Non frivola : frivola; Amoreggiare frivola mente; Amoreggiare intrattenere relazione frivola ; Una persona non frivola ;

