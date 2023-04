Non apparenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non apparenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REALI

Significato/Curiosita : Non apparenti In meccanica classica, un'interazione apparente, detta anche interazione fittizia o inerziale, è una forza, o un momento, che, anche se non vi viene applicata direttamente, agisce su un corpo al pari delle forze e dei momenti reali, o effettivi. Una definizione più rigorosa può essere la seguente: Architettura Musei Reali – polo museale torinese costituito nel 2016, noto in precedenza come Polo Reale

– polo museale torinese costituito nel 2016, noto in precedenza come Polo Reale Villa de Reali – inserita nel contesto agrario del comune di Casier, nella frazione di Dosson Matematica Numero reale – numeri reali possono essere descritti in maniera non formale come numeri ai quali è possibile attribuire uno sviluppo decimale finito o infinito Personaggi Anime e manga Cavalieri Reali – sono un gruppo di tredici Digimon del media franchise giapponese Digimon, che comprende anime, manga, giocattoli, videogiochi, carte collezionabili ed altri media Persone Antenore Reali (1897-1960) – baritono italiano

(1897-1960) – baritono italiano Antonio de Reali (1834-1887) – politico italiano

(1834-1887) – politico italiano Antonio Reali (1891-1975) – ufficiale e aviatore italiano

(1891-1975) – ufficiale e aviatore italiano Carlo Reali (1930) – attore, doppiatore e montatore italiano

(1930) – attore, doppiatore e montatore italiano Cristiana Reali (1965) – attrice italo-brasiliana

(1965) – attrice italo-brasiliana Gian Filippo Reali (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

(1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano Gino Reali (1948) – vescovo cattolico italiano

(1948) – vescovo cattolico italiano Luigi Reali (1602-1660) – pittore italiano

(1602-1660) – pittore italiano Odoardo Reali (1938-2001) – architetto italiano

(1938-2001) – architetto italiano Pietro Reali (1900-1965) – politico italiano

(1900-1965) – politico italiano Stefano Reali (1957) – regista, compositore, sceneggiatore e commediografo italiano Pagine correlate Giardini Reali Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

