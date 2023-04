Il nome di Eastwood - Cruciverba

Clint Eastwood è un attore, regista, produttore cinematografico e compositore statunitense. Ha iniziato la sua carriera cinematografica recitando piccoli ruoli in film e serie televisive. Ha interpretato più di 40 film come attore protagonista, ed in molti suoi film interpretati ha partecipato anche come regista, produttore e compositore. Il suo debutto come attore protagonista è nella serie televisiva Gli uomini della prateria nel 1959. È divenuto famoso soprattutto per aver ...

Clinton Eastwood Jr. (San Francisco, 31 maggio 1930) è un attore, regista, produttore cinematografico e compositore statunitense. Vincitore due volte del Premio Oscar per la miglior regia, uno alla memoria Irving G. Thalberg e due come miglior film, 1 Premio César, 6 Golden Globe e 4 David di Donatello, Eastwood è una delle figure più celebri e rappresentative della cinematografia internazionale.