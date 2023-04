Il nome della Tyler - Cruciverba

Liv Rundgren Tallarico nota come Liv Tyler (New York, 1º luglio 1977) è un'attrice ed ex modella statunitense.

Mary Elizabeth Truss, detta Liz (Oxford, 26 luglio 1975), è una politica britannica, primo ministro del Regno Unito dal 6 settembre al 25 ottobre 2022 e allo stesso tempo leader del Partito Conservatore.