Noi sottosopra - Cruciverba

Codici

ION – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Impfondo (Congo)

Fotografia

Canon ION – Fotocamera digitale prodotta da Canon

Fumetti

Ion – personaggio DC Comics

Ion – personaggio Marvel Comics

– personaggio Marvel Comics I.O.N – manga di Arina Tanemura

Informatica

NVidia ION – Piattaforma multimediale sviluppata da NVidia

Persone

Greg Ion – calciatore canadese

Ion – rapper italiano

Altro