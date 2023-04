A noi - Cruciverba

Noi moderati/Lupi - Toti - Brugnaro - Udc, anche nota semplicemente come Noi moderati, è una lista elettorale e alleanza politica di orientamento centrista formatasi l'11 agosto 2022 dall'alleanza tra i partiti Noi con l'Italia, Italia al Centro, Coraggio Italia e Unione di Centro per le elezioni politiche in Italia del 2022, all'interno della coalizione di centro-destra, che risulta vincitrice.

Sigle

Carta d'identità

Chemical ionization – ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa

– ionizzazione chimica, tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa Common Interface – interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project

– interfaccia elettronica digitale per apparecchi televisivi sviluppata dal DVB Project Configuration Item nella Gestione della configurazione

nella Gestione della configurazione Credito Italiano

Carico insulinico

Cardiac Input – Ritorno venoso al cuore (vedi Gittata cardiaca)

Aeronautica

Albatros C.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke

Codici

CI – codice vettore IATA di China Airlines

CI – codice FIPS 10-4 del Cile

CI – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa d'Avorio

CI – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Cibitoke (Burundi)

CI – codice ISO 3166-2:IT della provincia soppressa di Carbonia-Iglesias (Italia)

CI – codice ISO 3166-2:NI di Chinandega (Nicaragua)

Informatica

.ci – dominio di primo livello della Costa d'Avorio

Linguistica

ci – digramma corrispondente in italiano al fonema []

Altro

CI – sigla della congregazione dei Giuseppini del Belgio

CI – sigla della Provincia di Carbonia-Iglesias

Ci – abbreviazione di cirro

CI – 101 nel sistema di numerazione romano

Ci – simbolo del curie

Ci – forma di poesia lirica cinese

– forma di poesia lirica cinese ci – pronome della lingua italiana

Proteina cI – inibitore di trascrizione del fago lambda

– inibitore di trascrizione del fago lambda C.I. – indice internazionale dei coloranti (Colour Index International)

