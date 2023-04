Neppure una volta - Cruciverba

Pánta rheî o Panta rei (in greco antico: pta e, "tutto scorre") è un celebre aforisma attribuito a Eraclito (ma in realtà mai esplicitamente formulato in ciò che dei suoi scritti conosciamo) con cui la tradizione filosofica successiva ha voluto identificare sinteticamente il pensiero di Eraclito riguardo al tema del divenire, in contrapposizione con la filosofia dell'essere propria di Parmenide.

Codici

MAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangochi (Malawi)

mai – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua maithili

Anime e manga

Mai la ragazza psichica ( Mai ) – manga sceneggiato di Kazuya Kudo e disegnato da Ryoichi Ikegami

( ) – manga sceneggiato di Kazuya Kudo e disegnato da Ryoichi Ikegami Mai – personaggio del manga e anime Dragon Ball

– personaggio del manga e anime Mai – personaggio della serie di visual novel Popotan

– personaggio della serie di visual novel Mai Misho – personaggio dell'anime Pretty Cure Splash Star

Geografia

Distretto di Mai-Mne – nel sud dell'Eritrea

– nel sud dell'Eritrea Distretto di Mai – della provincia di Phongsali, nel Laos

Musica

Mai/Che mi succede adesso – singolo di Junie Russo del 1976

– singolo di Junie Russo del 1976 Mai – singolo di Alessandro Casillo del 2012

– singolo di Alessandro Casillo del 2012 Mai – singolo di Giaime del 2019

– singolo di Giaime del 2019 Mai – singolo di Ensi del 2021

Persone

Angelo Mai – cardinale italiano

– cardinale italiano Ella Mai – cantautrice britannica

– cantautrice britannica Gino Aldi Mai – avvocato e politico italiano

– avvocato e politico italiano Jeannie Mai – personaggio televisivo ed esperta di moda statunitense

– personaggio televisivo ed esperta di moda statunitense Karl Mai – calciatore tedesco

– calciatore tedesco Loren Cristina Mai – modella italiana

– modella italiana Luigi Mai – compositore di scacchi italiano

– compositore di scacchi italiano Marie-Mai – cantante canadese

– cantante canadese Mukhtar Mai – attivista pakistana

– attivista pakistana Ottavio Mai – artista e scrittore italiano

– artista e scrittore italiano Vincenzo Mai – artista italiano

Mai Chao – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese

Altro

Mai – cognome cinese (in caratteri cinesi tradizionali)

– cognome cinese (in caratteri cinesi tradizionali) MAI – organizzazione senza scopo di lucro di Montréal

