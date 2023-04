Nella frase e nel discorso - Cruciverba

Le virgolette sono un segno tipografico usato per contraddistinguere una parola o una frase come citazione, discorso diretto, per evidenziarne la natura gergale, tecnica, metaforica, figurativa, ironica o dialettale, o per parole e frasi straniere non ancora entrate nell'uso comune della lingua. Possono anche essere usate, in alternativa al corsivo, nei riferimenti bibliografici per citare il titolo di un periodico e vengono inoltre utilizzate da numerosi linguaggi di programmazione ...

Sigle

Radicali di Sinistra – partito politico italiano

– partito politico italiano Radio Standard – prefisso usato un tempo per standard elettronici (es. RS-232) tuttora mantenuto dalla Electronic Industries Alliance

– prefisso usato un tempo per standard elettronici (es. RS-232) tuttora mantenuto dalla Electronic Industries Alliance Republika Slovenija – Repubblica di Slovenia

– Repubblica di Slovenia Republika Srpska – Repubblica Serba, entità della Bosnia ed Erzegovina

– Repubblica Serba, entità della Bosnia ed Erzegovina Rinascita Socialista – partito politico italiano

– partito politico italiano R&S – ricerca e sviluppo

Codici

RS – codice vettore IATA di Oman Royal Flight

– codice vettore IATA di Oman Royal Flight RS – codice FIPS 10-4 della Russia

– codice FIPS 10-4 della Russia RS – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia

– codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia RS – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Sul (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Sul (Brasile) RS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande de Santiago (Capo Verde)

– codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande de Santiago (Capo Verde) RS – codice ISO 3166-2:MD di Rîscani (Moldavia)

Informatica

.rs – dominio di primo livello della Serbia

Altro