Un negozio con i carrelli - Cruciverba

L'espressione negozio online (o negozio in rete, negozio virtuale, più raramente con le espressioni inglesi webshop, online shop e online store) si riferisce ad una forma di commercio elettronico nella quale il mezzo di realizzazione dell'acquisto è il sito web, e in cui la transazione economica si svolge, appunto, interamente via internet. La consegna del prodotto, invece, si differenzia a seconda delle caratteristiche ...

Il supermercato è un operatore della grande distribuzione organizzata (GDO). È caratterizzato dall'essere un punto vendita al dettaglio self-service di prodotti di largo consumo con una superficie compresa tra 400 m² e i 2 500 m².